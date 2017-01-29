Чи міг ще недавно Віктор Пінчук уявити собі, що кине всі сили, ресурси, зв'язки, вплив на те, щоб забезпечити присутність Порошенка на своєму давоському сніданку? А Ахметов, що змушений буде шукати партнерства з Порошенком? Чи міг Коломойський припустити, що отримає від Порошенка абсолютно дитячий, але такий нищівний «мат»? Справжня правда в тому, що і олігархи, і друзі нинішнього Президента спочатку його недооцінили.
Кардинально різні погляди Шульца і Габріеля на політику стосовно нинішньої влади в Росії дають можливість заробити більше політичних балів СДПН. А також скласти серйозну конкуренцію Меркель в боротьбі за посаду канцлера Німеччини.
Заради оформлення українських документів жителі Криму готові платити чималі гроші. На цьому успішно наживаються посередники з обох сторін адмінкордону. Інтерв'ю з керівником організації "Шторм" Оленою Антоновою.
LB.ua розповідає про українську воєнну повість «Мовою Бога», написану авторкою-переселенкою. Повість дончанки Олени Стяжкіної написана в оригіналі російською і адаптована українською мовою Катериною Сінченко.
Севастопольським бабушкам, померлим від україномовних інструкцій в аптеках, кінотеатрам, які закрилися через україномовний дубляж, і таксистам, що вкоротили собі віку через появу неякісних українських пісень в етері високохудожнього радіо “Шансон”, присвячується:
Дюни, оточені сосновим лісом, з виходом до океану, чорні, червоні і зелені піщані береги, черепашкові пляжі і розкішні краєвиди - добірка найкрасивіших пляжів світу, опублікована на National Geographic.
Традиційно в кінці січня в кіноманських кінотеатрах по всій Україні стартує фестиваль французького кіно. У програмі - п'ять картин, з яких дві отримали по номінації на "Оскар". LB.ua пропонує короткий гід з фестивалю.
Торішня невдала спроба Кремля здійснити переворот у Чорногорії стане далеко не останньою. Президент Республіки Сербської озвучив наміри порушити державні кордони щонайменше чотирьох держав: Боснії і Герцеговини, Сербії, Косова і Чорногорії.
Постановка «Горе з розуму» в Молодому театрі стала наочним прикладом того, як органічно може звучати класика російської драматургії в українському перекладі. Режисер говорить про нас тут і тепер. Про тих, хто щодня на війні, і про тих, хто виключив сам факт її наявності зі своєї свідомості.
З 1 лютого Україна починає головувати в Раді Безпеки ООН. Про особливості головування в Радбезі, які обов'язки покладаються на країну-голову, а також яка користь з цього буде Україні в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
Два роки тому прийнятий Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» - останній із законів, які створювали законодавче поле для впровадження європейських підходів до регулювання безпечності нехарчової продукції.