Трамп цілком може проводити де-факто таку політику щодо України, як ніби наша країна - це задвірки Кремля, хоча де-юре обгороджений купою «червоних прапорців». Той випадок, коли віддаєш, просто не допомагаючи. І готуватися Україні потрібно саме до цього.
Кілька місяців тому я звернувся через сайт «Лівий берег» до багатих людей України. Відповідь була негайною і дуже щирою. Книгу перекладено, відредаговано. На початку квітня, я сподіваюся, буде презентація. Лише одним питанням переймаюся я нині: чи дозволить нам високопатріотичне МОЗ користуватися цим «Посібником...» офіційно.
«Молода команда Януковича думала, що вони будуть жити вічно, що їм нічого не загрожує, і вони прийшли назавжди. А ось ці, які зараз, вони всі знають, що прийшли не надовго. З одного боку, це добре: вони розуміють, що рано чи пізно відійдуть. А з іншого боку – погано, тому що вони розуміють: часу небагато, і за цей відносно короткий період потрібно винести якомога більше». Розмова Сергія Рахманіна, Соні Кошкіної, Олександра Мартиненка та Олега Базара
З вівторка по п’ятницю волонтери роздають їжу біля станцій метро і на вокзалах столиці. В один із таких днів ми зустрілися з директором київської організації, викладачем італійської Юрієм Ліфансе, щоб поговорити з ним про пункти обігріву та життя на вулиці.
Перший фільм за мотивами легендарної серії відеоігор “Assassin`s creed” викликав дивні відчуття не лише в далеких від геймерства глядачів, а й у відданих фанатів оригінальної франшизи. Екранізація відеогри — це майже завжди спроба кінематографу змавпувати власне інтерактивне відображення.
Супротивникам Трампа потрібно, щоб він домовлявся з Путіним, не посилював санкції проти Москви, шукав компроміс з приводу Сирії, не давав Україні летальну зброю - тобто робив те, що донедавна робив Обама.