ВР вирішила в 2017 р. не проводити пленарних засідань із 15 квітня по 16 травня. Навіщо нардепам іще й навесні місячні канікули?

Депутати так важко працюють, що після трьох сесійних місяців відновлюються 30 діб %

Депутати - такі побожні люди, що Великдень святкують не менше місяця %

Картоплю навесні треба саджати всім. А ви знаєте, які в депутатів великі городи? %

Працьовиті нардепи хочуть записатися в волонтери і встигнути підготувати Київ до "Євробачення" %