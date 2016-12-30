Якщо Донбас отримає якийсь особливий статус у складі єдиної України, якщо Москва збереже ідеологічний контроль над територією, то єдиною функцією цього самостійного Донбасу буде гальмувати наш розвиток. Вони і самі жити не будуть - і нам не дадуть. Як це роблять двадцять років боснійські серби зі своїми сусідами по країні.
«Якщо раптом «Газпрому» вдасться довести, що НАК «Нафтогаз України» повинна компенсувати суму в 38 млрд доларів, для компанії вона буде непідйомна. У нас на цей випадок є «план Б». Розмова голови НАК «Нафтогаз» з Сонею Кошкіною.
Скорочення кількості українців Росії на мільйон протягом 8 років свідчить про незворотні процеси руйнування української діаспори в Російській Федерації. Головними чинниками цього руйнування стали асиміляція, а також адміністративно-правовий тиск на українців з боку російських державних структур.
LB.ua представляє читачам галерею із 52 кращих фотографій 2016 року за версією міжнародного науково-популярного журналу National Geographic. Фотографії відібрано з 2290225 світлин, зроблених 91 фотографом.
Рік, що минає, для українського ринку M&A знову можна охарактеризувати як рік втрачених можливостей. Тим часом у світі пожвавлюється інвестиційна активність, зростає кількість транзакцій на ринку злиття та поглинання.
«Пріоритет доріг - це не кампанія, запущена з політичною метою, не іміджева робота, це - системний підхід, і ми беремо на себе зобов'язання привести українські дороги до нормального технічного стану». «Якщо реально порахувати “вінницьких”, їх не так багато». Розмова віце-прем'єра з Сонею Кошкіною.
2016-й - рік болю і фрустрацій. Кіно, як це часто буває з мистецтвом, передбачило нинішнє екзистенціальне становище і навіть встигло забезпечити нас рецептами виживання. Усі ці рецепти можна знайти і в нинішній підсумковій десятці найбільш знакових фільмів року, що минає. LB.ua підбиває підсумки року в кіно - світовому та українському.
Рут Річардсон - екс-міністр фінансів Нової Зеландії, яка зробила революцію в державних фінансах і вивела країну з боргової кризи. Нещодавно в Києві вона розповіла про п'ять правил управління фінансами, які можуть слугувати орієнтиром у діях для України.
Туристи, які повернулися з поїздок до скандинавських країн, зазвичай розповідають про жахливі ціни на все, а окремо і про драконівські правила торгівлі алкоголем: він доступний лише в магазинах однієї державної мережі й коштує багато навіть за місцевими мірками. Далі читайте про причини такої ситуації.
Для реформ потрібна публічна політика, тому що реформи потребують широкого розуміння, підтримки громадянами, прозорого плану виконання та незалежного контролю за виконанням. Тільки політики в уряді можуть проводити реформи.