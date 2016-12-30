Милованов: "Ми просто не очікували, наскільки все погано"
Милованов: "Ми просто не очікували, наскільки все погано"
Молдова: проросійський розворот
Молдова: проросійський розворот
Резолюція Радбезу щодо Ізраїлю: точка сидіння визначає точку зору
Резолюція Радбезу щодо Ізраїлю: точка сидіння визначає точку зору
Алеппо як ще одна пастка для Путіна
Алеппо як ще одна пастка для Путіна
"Швидкий розбір": Інтерсіті "Київ-Перемишль"
"Швидкий розбір": Інтерсіті "Київ-Перемишль"
Держава болю
Держава болю
​Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
​Work-in-process: рік без спецвідзнак у галузі літератури
“Де моє право на якісну освіту”?
“Де моє право на якісну освіту”?
Інформаційний тероризм. Український вимір
Інформаційний тероризм. Український вимір
  • Боснійський сценарій для України
    Виталий Портников

    Боснійський сценарій для України

    Якщо Донбас отримає якийсь особливий статус у складі єдиної України, якщо Москва збереже ідеологічний контроль над територією, то єдиною функцією цього самостійного Донбасу буде гальмувати наш розвиток. Вони і самі жити не будуть - і нам не дадуть. Як це роблять двадцять років боснійські серби зі своїми сусідами по країні.
  • Андрій Коболєв: Європейці прямо говорять: «Панове, ми в РФ заробляємо мільярд. В Україні цифра поки що близька до нуля»
    Соня Кошкина

    Андрій Коболєв: Європейці прямо говорять: «Панове, ми в РФ заробляємо мільярд. В Україні цифра поки що близька до нуля»

    «Якщо раптом «Газпрому» вдасться довести, що НАК «Нафтогаз України» повинна компенсувати суму в 38 млрд доларів, для компанії вона буде непідйомна. У нас на цей випадок є «план Б». Розмова голови НАК «Нафтогаз» з Сонею Кошкіною.
  • Як події в Україні вплинули на українську діаспору Росії
    Виктор Гиржов

    Як події в Україні вплинули на українську діаспору Росії

    Скорочення кількості українців Росії на мільйон протягом 8 років свідчить про незворотні процеси руйнування української діаспори в Російській Федерації. Головними чинниками цього руйнування стали асиміляція, а також адміністративно-правовий тиск на українців з боку російських державних структур.
  • Що стоїть за досягненнями "Нафтогазу" в 2016 році
    Валерий Щербина

    Що стоїть за досягненнями "Нафтогазу" в 2016 році

    У зверненні "Нафтогазу" до депутатського корпусу України були окреслені чотири головні перемоги нинішнього керівництва компанії. Давайте критично ці перемоги переосмислимо.
  • Кращі фотографії року, що минає, за версією National Geographic
    LB.ua

    Кращі фотографії року, що минає, за версією National Geographic

    LB.ua представляє читачам галерею із 52 кращих фотографій 2016 року за версією міжнародного науково-популярного журналу National Geographic. Фотографії відібрано з 2290225 світлин, зроблених 91 фотографом.
  • Керрі Фішер: Більше, ніж принцеса
    Дарья Бадьёр

    Керрі Фішер: Більше, ніж принцеса

    На 61-му році життя померла Керрі Фішер - велика жінка, актриса, сценаристка, письменниця, чий гострий розум і почуття гумору не дозволили Голлівуду зацементувати її в образі принцеси Леї.
  • Головні угоди року, або Чого хоче бізнес від чиновників
    Мирослав Табахарнюк

    Головні угоди року, або Чого хоче бізнес від чиновників

    Рік, що минає, для українського ринку M&A знову можна охарактеризувати як рік втрачених можливостей. Тим часом у світі пожвавлюється інвестиційна активність, зростає кількість транзакцій на ринку злиття та поглинання.
  • Володимир Кістіон: «У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги»
    Соня Кошкина

    Володимир Кістіон: «У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги»

    «Пріоритет доріг - це не кампанія, запущена з політичною метою, не іміджева робота, це - системний підхід, і ми беремо на себе зобов'язання привести українські дороги до нормального технічного стану». «Якщо реально порахувати “вінницьких”, їх не так багато». Розмова віце-прем'єра з Сонею Кошкіною.
  • Підсумки року в кіно: політ ненормальний
    Дарья Бадьёр

    Підсумки року в кіно: політ ненормальний

    2016-й - рік болю і фрустрацій. Кіно, як це часто буває з мистецтвом, передбачило нинішнє екзистенціальне становище і навіть встигло забезпечити нас рецептами виживання. Усі ці рецепти можна знайти і в нинішній підсумковій десятці найбільш знакових фільмів року, що минає. LB.ua підбиває підсумки року в кіно - світовому та українському.
  • Конспект: П'ять правил екс-міністра фінансів Нової Зеландії для України
    Мария Репко

    Конспект: П'ять правил екс-міністра фінансів Нової Зеландії для України

    Рут Річардсон - екс-міністр фінансів Нової Зеландії, яка зробила революцію в державних фінансах і вивела країну з боргової кризи. Нещодавно в Києві вона розповіла про п'ять правил управління фінансами, які можуть слугувати орієнтиром у діях для України.
  • ​Алкоголь по картках, не більше пляшки в руки і високі акцизи – як Швеція регулює обіг алкоголю
    Денис Горбач

    ​Алкоголь по картках, не більше пляшки в руки і високі акцизи – як Швеція регулює обіг алкоголю

    Туристи, які повернулися з поїздок до скандинавських країн, зазвичай розповідають про жахливі ціни на все, а окремо і про драконівські правила торгівлі алкоголем: він доступний лише в магазинах однієї державної мережі й коштує багато навіть за місцевими мірками. Далі читайте про причини такої ситуації.
  • ​2017 рік для Українських реформ
    Віра Нанівська

    ​2017 рік для Українських реформ

    Для реформ потрібна публічна політика, тому що реформи потребують широкого розуміння, підтримки громадянами, прозорого плану виконання та незалежного контролю за виконанням. Тільки політики в уряді можуть проводити реформи.
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