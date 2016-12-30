все, гаплик тепер моїм депозитам!

ура, тепер я за свої гроші спокійний!

уже біжу до банкомату знімати гроші з рахунку

уже біжу до терміналу класти гроші на рахунок

а мені-то що? вірив у Приватбанк раніше, вірю й тепер

мені все одно, мої рахунки - не в Приваті