Порядок денний Трампа
Порядок денний Трампа
Ще одна ніч на війні
Ще одна ніч на війні
"Шорт-ліст" представляє фільм Юрія Шилова "Вага"
"Шорт-ліст" представляє фільм Юрія Шилова "Вага"
228-ма. Міжнародна
228-ма. Міжнародна
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Перші смерті і російські гранати. Реконструкція подій 22 січня 2014 року
Перші смерті і російські гранати. Реконструкція подій 22 січня 2014 року
"Швидкий розбір": чому впала гривня в січні
"Швидкий розбір": чому впала гривня в січні
«Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
«Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
​Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
​Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
  • Авдіївка: в темряві і під обстрілами
    Тереза Лащук

    Авдіївка: в темряві і під обстрілами

    Шостий день Авдіївка живе без електроенергії. 29 січня бойовики влучили у лінію електропередачі, залишивши місто без світла, тепла та води при температурі мінус 21. Домовитись про тишу, хоча б на період ремонтних робіт, Україні не вдається: бойовики обстрілюють бригади ДСНСників і житлові квартали. Репортаж із постраждалого міста.
  • П'ятнична п'ятірка: “Спасибі фанам Вальєкаса!”
    Юрко Космина
    П'ятнична п'ятірка: “Спасибі фанам Вальєкаса!”
    Шуфрич, Новінський, Трамп, Порошенко, Роман Зозуля та бабак Тимко — в огляді найдивніших подій тижня, що минає.
  • Галина Третьякова: «Державний погляд на фінансовий сектор в уряді відсутній»
    Ольга Кутишенко, Андрій Яніцький
    Галина Третьякова: «Державний погляд на фінансовий сектор в уряді відсутній»
    Гендиректор Української федерації убезпечення, експерт з пенсійних питань Реанімаційного пакета реформ Галина Третьякова розповідає про пенсійну реформу, регуляцію НПФів та лайфове страхування.
  • Геннадій Кофман: "Документальне кіно в нашій країні тримається на ентузіазмі авторів"
    Ольга Бирзул
    Геннадій Кофман: "Документальне кіно в нашій країні тримається на ентузіазмі авторів"
    Фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA запускає нову програму, метою якої буде підтримка українських документалістів. Про те, для чого вітчизняній документалістиці своя індустріальна секція, розмовляють фестивальні програмісти Docudays UA Геннадій Кофман і Оля Бірзул.
  • ​Уляна Супрун: «Усе, про що говорить пан Тодуров, – неправда»
    Соня Кошкина
    ​Уляна Супрун: «Усе, про що говорить пан Тодуров, – неправда»
    «Наша ідея - “золота година”. Ми хочемо, щоб у кожному регіоні лікарня інтенсивної терапії була доступна до години їзди». «На 17-й рік процес закупівлі ліків розпочався в січні. До кінця березня ми повинні мати підписані контракти, щоб передати фінансування». Розмови в.о. голови МОЗ із Сонею Кошкіною.
  • Siena International Photo Awards: кращі фотографії дикої природи 2016
    LB.ua
    Siena International Photo Awards: кращі фотографії дикої природи 2016
    «Краса природи» - одна з найяскравіших категорій фотоконкурсу, повна чудових кадрів, знятих із цікавих ракурсів у дикій природі. LB.ua публікує добірку кращих з них.
  • Румунський "майдан" й українські ілюзії
    Виталий Портников
    Румунський "майдан" й українські ілюзії
    Румунія виконала всі умови Заходу - ті, умови, які так важко даються нашій країні. І для отримання безвізового режиму, і для вступу в НАТО, і для вступу в ЄС. Чому ж тоді виник такий глибокий конфлікт, який уже викликав серйозну стурбованість у Брюсселі?
  • Юрій Шилов: "Термін «комедія абсурду» мені здається штучним"
    Дарья Бадьёр, Марина Степанская
    Юрій Шилов: "Термін «комедія абсурду» мені здається штучним"
    Віднині на LB.ua можна подивитися рідкісного птаха в українському кіно - дуже цікавий абсурдистський фільм "Вага" Юрія Шилова. На рахунку цього молодого режисера - дві короткометражні роботи, на підході - повний метр про працівника кінотеатру "Кінопанорама".
  • Де буксують реформи, або Кому невигідний прихід міжнародного інвестора в Одеський порт
    Виктор Косенко
    Де буксують реформи, або Кому невигідний прихід міжнародного інвестора в Одеський порт
    Спроба Міністерства інфраструктури завести в Одеський порт відомого міжнародного інвестора наразилася на відчайдушний спротив людей, які звикли «освоювати» надприбутки місцевого держпідприємства, що монопольно експлуатує дюжину старих буксирів.
  • Дев'ять ключових змін Податкового кодексу у 2017 році
    Андрій Яніцький, Анастасия Сенотова
    Дев'ять ключових змін Податкового кодексу у 2017 році
    Радник міністра фінансів Яна Бугримова перераховує дев'ять головних новацій Податкового кодексу у 2017 році і розповідає про законотворчі плани міністерства.
  • Авдіївка. Загострення
    ​Макс Левин
    Авдіївка. Загострення
    Люди звикають до всього. Працівники коксохіму майже не зважають на бойові дії навколо. Найкращі умови, щоб стати пофігістом і повірити в умисел Божий.
  • 228-ма. Міжнародна
    228-ма. Міжнародна
    228-ма - стаття Кримінального кодексу РФ, згідно з якою в Росії за зберігання наркотиків протягом останніх двох років затримано до двох тисяч українців. Правозахисники впевнені: більшість із них - у пошуках заробітку - були втягнуті в незаконну діяльність примусово.
  • Ректор академії мистецтв: "Є група людей, яка займається розхитуванням нашої справді могутньої школи"
    Газета "Воно"
    Ректор академії мистецтв: "Є група людей, яка займається розхитуванням нашої справді могутньої школи"
    LB.ua публікує інтерв'ю з ректором Національної академії мистецтв Андрієм Чебикіним, яке зробила студентська газета "Воно". Останнім часом студенти Академії намагаються висловити свою незгоду з програмами, за якими ведеться навчання. Сподіваємося, що це інтерв'ю спонукає до дискусії в сфері мистецької освіти в Україні.
  • Лист «доброзичливцям» України: кожному окремо і всім разом
    Игорь Соловей
    Лист «доброзичливцям» України: кожному окремо і всім разом
    Якщо ми говоримо про всі «миротворчі» ініціативи, запущені в т.ч. з подачі Кіссінджера, то нас більше має турбувати інше - скільки дармоїдів-колаборантів несподівано вилізло з усіх щілин в Україні. Причому «затятих», готових здатися заздалегідь. Здатися не просто на умовах агресора, а й люто і вірно підвиваючи йому, виправдовуючи його дії.
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