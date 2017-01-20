Президентство Барака Обами в знімках його особистого фотографа
Президентство Барака Обами в знімках його особистого фотографа
Ті, що скачуть по верхах: "Ла Ла Ленд" і "Кредо вбивці"
Ті, що скачуть по верхах: "Ла Ла Ленд" і "Кредо вбивці"
"Філософи, яких цитує Путін, - найбільш псевдонаукова частина російської культури"
"Філософи, яких цитує Путін, - найбільш псевдонаукова частина російської культури"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити, а не тільки писати концепцію і говорити про стратегію"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити, а не тільки писати концепцію і говорити про стратегію"
Читачі LB.ua допомогли ветерану АТО оплатити тренажер для реабілітації
Читачі LB.ua допомогли ветерану АТО оплатити тренажер для реабілітації
«Зі ста повернулося п'ятеро»
«Зі ста повернулося п'ятеро»
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Кому заважали ФОП?
Кому заважали ФОП?
Ефект Трампа
Ефект Трампа
  • Україна підтримала плани ОБСЄ забезпечити цілодобову роботу спостерігачів на Донбасі

    Україна підтримала плани ОБСЄ забезпечити цілодобову роботу спостерігачів на Донбасі

    Про це заявив начальник Генштабу Віктор Муженко.
  • Усе про інавгурацію Трампа
    LB.ua
    Усе про інавгурацію Трампа
    Інавгурація президента США Дональда Трампа пройде сьогодні, 20 січня. Дональд Трамп і віце-президент Майкл Пенс складуть присягу. LB.ua публікує добірку цікавих фактів, пов'язаних з цим заходом.
  • План Трампа. Виклики в зовнішній політиці
    Александр Демченко
    План Трампа. Виклики в зовнішній політиці
    Напередодні інавгурації Дональда Трампа проаналізували, яким буде його президентство, з якими проблемами він зіткнеться в міжнародній політиці, чи зможе 45-й президент США відповісти на  виклики, які стоять перед його країною.
  • "Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення": МОЗ відповів на закиди Тодурова
    LB.ua
    "Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення": МОЗ відповів на закиди Тодурова
    Рік почався з гучного скандалу: директор «Інституту серця МОЗ України» звинуватив в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та її заступників у «халатності». 16 січня «опоблоківці» Олександр Вілкул та Ігор Шурма зареєстрували у парламенті постанову про визнання роботи очільниці МОЗ незадовільною. 
  • Приватна токсичність
    Егор Перелыгин
    Приватна токсичність
    Україна пережила складну банківську кризу 2009 року, але необхідних уроків не було засвоєно. Глибока економічна криза 2014-го виявилася ще більш деструктивною на тлі військової агресії східного сусіда.
  • Битва фондів: хто буде розподіляти гроші на розвиток культури
    Дарья Бадьёр
    Битва фондів: хто буде розподіляти гроші на розвиток культури
    У публічному полі ведеться активна дискусія навколо двох законопроектів, покликаних навести лад із фінансуванням культурних проектів в Україні. Один інспірований колишнім директором "Мистецького Арсеналу" Наталією Заболотною, інший патронується першою леді Мариною Порошенко. LB.ua ознайомився з проектами законів і пропонує вам їх короткий виклад.
  • Чому впала гривня: експортери, ПриватБанк, МВФ та інші чинники
    Диана Манучарян
    Чому впала гривня: експортери, ПриватБанк, МВФ та інші чинники
    Стратегія конвертувати надлишки гривні в міцнішу валюту вже довела свою ефективність. Якщо вже депутати і чиновники, навіть з найбільш патріотичних фракцій, цураються гривні, то що говорити про простих громадян.
  • «Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
    Маркіян Лисейко
    «Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
    Їх по-різному називають: заручники, полонені, в’язні, «обмінний фонд», «матеріал для обміну». Вони потрапили до рук ворога під час бойових сутичок і мали б бути у статусі полонених, але фактично стали політичними заручниками у великих політичних іграх РФ. Як живуть сім'ї в очікуванні своїх чоловіків. 
  • ​План Трампа. Виклики у внутрішній політиці
    Александр Демченко
    ​План Трампа. Виклики у внутрішній політиці
    Спробуймо розібратися, яким буде президентство Дональда Трампа, з якими проблемами він зіткнеться, і чи зможе він відповісти на сучасні виклики, які стоять перед його країною і у внутрішній, і в зовнішній політиці. Почнемо з питань, пов'язаних з внутрішніми проблемами в США, і проаналізуємо, чи зможе їх вирішити Трамп-президент.
  • Чи є користь від санкцій проти Росії
    Игорь Соловей
    Чи є користь від санкцій проти Росії
    Залпи західних санкцій проти Росії таки пробили товсту шкуру російського ведмедя. Мало того, наслідки санкцій стають усе очевиднішими. І навіть більше: з'явилися ознаки того, що збереження нинішніх, а також введення нових санкцій проти РФ здатні не тільки змусити Кремль піти на переговори, а й узагалі повалити цього самого "звіра".
  • Президентство Барака Обами в знімках його особистого фотографа
    LB.ua
    Президентство Барака Обами в знімках його особистого фотографа
    LB.ua пропонує добірку найяскравіших фотографій з життя президента США Барака Обами і Білого дому, зроблених офіційним фотографом Пітом Соузою за останні вісім років.
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