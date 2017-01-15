Барак Обама виступив з прощальною промовою
Барак Обама виступив з прощальною промовою
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Лікар швидкої Ярослав Вус: «Диспетчер має право відмовити у виклику»
Врятувати і зберегти: чим займаються українські реставратори мистецтва
Врятувати і зберегти: чим займаються українські реставратори мистецтва
Олександр Подрабінек: «Путін, як Гітлер, випробовує Захід «на гнилизну»
Олександр Подрабінек: «Путін, як Гітлер, випробовує Захід «на гнилизну»
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
Дмитро Сухолиткий-Собчук: "Маланка – це спосіб культурної самоідентифікації"
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Маланка: як зустрічали старий Новий рік на Буковині
Маланка: як зустрічали старий Новий рік на Буковині
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
  • Порошенко оголосив про подання позову проти Росії до суду ООН в Гаазі

    Порошенко оголосив про подання позову проти Росії до суду ООН в Гаазі

    "Три роки РФ грубо порушує міжнародне право, три роки здійснює незаконну анексію Криму".
  • Проти трампознавства
    Дмитрий Литвин

    Проти трампознавства

    Трамп цілком може проводити де-факто таку політику щодо України, як ніби наша країна - це задвірки Кремля, хоча де-юре обгороджений купою «червоних прапорців». Той випадок, коли віддаєш, просто не допомагаючи. І готуватися Україні потрібно саме до цього.
  • Наближення до свята
    Семен Глузман

    Наближення до свята

    Кілька місяців тому я звернувся через сайт «Лівий берег» до багатих людей України. Відповідь була негайною і дуже щирою. Книгу перекладено, відредаговано. На початку квітня, я сподіваюся, буде презентація. Лише одним питанням переймаюся я нині: чи дозволить нам високопатріотичне МОЗ користуватися цим «Посібником...» офіційно.
  • Валіза. Вокзал. Росія
    Олег Батурин, Сергей Петренко

    Валіза. Вокзал. Росія

    Анексія Криму ускладнила виїзд до Європи для жителів півострова. Але все ж не зробила його неможливим навіть для власників російських закордонних паспортів.
  • «Ми живемо у виборі між фантастами, ліберальними романтиками і злодіями»
    Соня Кошкина, Олег Базар

    «Ми живемо у виборі між фантастами, ліберальними романтиками і злодіями»

    «Молода команда Януковича думала, що вони будуть жити вічно, що їм нічого не загрожує, і вони прийшли назавжди. А ось ці, які зараз, вони всі знають, що прийшли не надовго. З одного боку, це добре: вони розуміють, що рано чи пізно відійдуть. А з іншого боку – погано, тому що вони розуміють: часу небагато, і за цей відносно короткий період потрібно винести якомога більше». Розмова Сергія Рахманіна, Соні Кошкіної, Олександра Мартиненка та Олега Базара
  • Юрій Ліфансе: "Безпритульні навіть не знають про пункти обігріву"
    Маргарита Тулуп

    Юрій Ліфансе: "Безпритульні навіть не знають про пункти обігріву"

    З вівторка по п’ятницю волонтери роздають їжу біля станцій метро і на вокзалах столиці. В один із таких днів ми зустрілися з директором київської організації, викладачем італійської Юрієм Ліфансе, щоб поговорити з ним про пункти обігріву та життя на вулиці.
  • Часткова націоналізація банківського сектору
    Елена Губарь

    Часткова націоналізація банківського сектору

    Після серії банківських банкрутств і націоналізації в Україні існує п'ять державних банків, де зберігаються 60% депозитів населення. Що буде з цими структурами?
  • Чи може Білорусь стати наступною ціллю Путіна
    Вадим Довнар

    Чи може Білорусь стати наступною ціллю Путіна

    Сусідня Білорусь перебуває в підвищеній «зоні ризику», добре надаючись Володимирові Путіну для проведення чергової «маленької переможної війни».
  • Російсько-українська війна: польський фронт
    Олег Покальчук

    Російсько-українська війна: польський фронт

    У відносинах із Польщею нам необхідно перейти від абстрактної «дружби» до активної бойової співпраці в політичній та інформаційній сферах. Адже ми колись разом уже брали Москву.
  • ​“Кредо вбивці”: погляд геймера
    Юрко Космина

    ​“Кредо вбивці”: погляд геймера

    Перший фільм за мотивами легендарної серії відеоігор “Assassin`s creed” викликав дивні відчуття не лише в далеких від геймерства глядачів, а й у відданих фанатів оригінальної франшизи. Екранізація відеогри — це майже завжди спроба кінематографу змавпувати власне інтерактивне відображення.
  • Ефект Трампа
    Виталий Портников

    Ефект Трампа

    Супротивникам Трампа потрібно, щоб він домовлявся з Путіним, не посилював санкції проти Москви, шукав компроміс з приводу Сирії, не давав Україні летальну зброю - тобто робив те, що донедавна робив Обама.
  • Кілька слів про акт вандалізму у Гуті Пеняцькій

    Кілька слів про акт вандалізму у Гуті Пеняцькій

    Наміри продовжити "війну пам'ятників" і далі вбивати клин між українцями і поляками більш, аніж очевидні. Як, зрештою, кому це вигідно.
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