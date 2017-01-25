Традиційно в кінці січня в кіноманських кінотеатрах по всій Україні стартує фестиваль французького кіно. У програмі - п'ять картин, з яких дві отримали по номінації на "Оскар". LB.ua пропонує короткий гід з фестивалю.
Торішня невдала спроба Кремля здійснити переворот у Чорногорії стане далеко не останньою. Президент Республіки Сербської озвучив наміри порушити державні кордони щонайменше чотирьох держав: Боснії і Герцеговини, Сербії, Косова і Чорногорії.
Постановка «Горе з розуму» в Молодому театрі стала наочним прикладом того, як органічно може звучати класика російської драматургії в українському перекладі. Режисер говорить про нас тут і тепер. Про тих, хто щодня на війні, і про тих, хто виключив сам факт її наявності зі своєї свідомості.
З 1 лютого Україна починає головувати в Раді Безпеки ООН. Про особливості головування в Радбезі, які обов'язки покладаються на країну-голову, а також яка користь з цього буде Україні в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
Два роки тому прийнятий Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» - останній із законів, які створювали законодавче поле для впровадження європейських підходів до регулювання безпечності нехарчової продукції.
Після відставки Тетяни Козаченко посада головного люстратора майже два місяці була вакантною, а робота департаменту - ускладненою. 17 січня 2017 року розпочався трьохетапний конкурс на посаду керівника Департаменту з питань люстрації. Як проходив конкурс, читайте в матеріалі LB.ua.
У прокат вийшов один з найочікуванiших фільмів цього року - "Мовчання" Мартіна Скорсезе, над яким режисер працював 25 років. Екранізація однойменного роману Сюсаку Ендо досліджує природу християнської віри, але залишає за бортом переконливість розказаної історії.