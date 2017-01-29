МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Кому заважали ФОП?
Кому заважали ФОП?
Під час обшуку в Кузьміна силовики знайшли золоту лопату, - джерело
Під час обшуку в Кузьміна силовики знайшли золоту лопату, - джерело
Жемчугов: «Сподіваюся, у мене знову вийде жити»
Жемчугов: «Сподіваюся, у мене знову вийде жити»
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід у кіно, а щось інше"
Голова Держкіно Пилип Іллєнко: "Якщо йдеться про розвагу, українець обере не похід у кіно, а щось інше"
«Зі ста повернулося п'ятеро»
«Зі ста повернулося п'ятеро»
Журналіст зняв потяги, що курсують в ОРДО
Журналіст зняв потяги, що курсують в ОРДО
Іван Семесюк: “З часів Майдану суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Іван Семесюк: “З часів Майдану суспільство вибудовує комунікацію на рівні свій-чужий”
Ефект Трампа
Ефект Трампа
  • Консервація
    Соня Кошкина

    Консервація

    Чи міг ще недавно Віктор Пінчук уявити собі, що кине всі сили, ресурси, зв'язки, вплив на те, щоб забезпечити присутність Порошенка на своєму давоському сніданку? А Ахметов, що змушений буде шукати партнерства з Порошенком? Чи міг Коломойський припустити, що отримає від Порошенка абсолютно дитячий, але такий нищівний «мат»? Справжня правда в тому, що і олігархи, і друзі нинішнього Президента спочатку його недооцінили.
  • Альтернатива для Німеччини?
    ​Анастасия Магазова
    Альтернатива для Німеччини?
    Кардинально різні погляди Шульца і Габріеля на політику стосовно нинішньої влади в Росії дають можливість заробити більше політичних балів СДПН. А також скласти серйозну конкуренцію Меркель в боротьбі за посаду канцлера Німеччини.
  • «Херсонщина стала центром всесвіту для всього Криму»
    Олег Батурин
    «Херсонщина стала центром всесвіту для всього Криму»
    Заради оформлення українських документів жителі Криму готові платити чималі гроші. На цьому успішно наживаються посередники з обох сторін адмінкордону. Інтерв'ю з керівником організації "Шторм" Оленою Антоновою.
  • "Мовою бога": ​От і поговорили
    Ганна Улюра
    "Мовою бога": ​От і поговорили
    LB.ua розповідає про українську воєнну повість «Мовою Бога», написану авторкою-переселенкою. Повість дончанки Олени Стяжкіної написана в оригіналі російською і адаптована українською мовою Катериною Сінченко.
  • “Мовний патруль” та його жертви
    Юрко Космина
    “Мовний патруль” та його жертви
    Севастопольським бабушкам, померлим від україномовних інструкцій в аптеках, кінотеатрам, які закрилися через україномовний дубляж, і таксистам, що вкоротили собі віку через появу неякісних українських пісень в етері високохудожнього радіо “Шансон”, присвячується:
  • Найкрасивіші пляжі світу
    LB.ua
    Найкрасивіші пляжі світу
    Дюни, оточені сосновим лісом, з виходом до океану, чорні, червоні і зелені піщані береги, черепашкові пляжі і розкішні краєвиди - добірка найкрасивіших пляжів світу, опублікована на National Geographic.
  • Сонячна енергія замість нафти і газу
    Валерий Щербина
    Сонячна енергія замість нафти і газу
    1985 року всі встановлені потужності сонячної енергетики світу становили лише 0,021 ГВт. 2015 року цей показник сягнув 223 ГВт. За три десятиліття зростання більш ніж удесятеро.
  • Україна прийняла світовий продовольчий челлендж
    Україна прийняла світовий продовольчий челлендж
    Україна є перспективним світовим продовольчим донором. У нас є всі можливості для залучення міжнародних інвестицій до українського агросектору.
  • Закон про державну мову: спокій і опанування в Україні
    Закон про державну мову: спокій і опанування в Україні
    Закон «Про державну мову» встановлює статус та сфери застосування державної мови, а також передбачає умови для її збереження та подальшого розвитку.
  • Що дивитися на "Вечорах французького кіно"
    LB.ua
    Що дивитися на "Вечорах французького кіно"
    Традиційно в кінці січня в кіноманських кінотеатрах по всій Україні стартує фестиваль французького кіно. У програмі - п'ять картин, з яких дві отримали по номінації на "Оскар". LB.ua пропонує короткий гід з фестивалю.
  • Кремлівська приманка для «Великої Сербії». Що відбувається на Балканах
    Ксения Кириллова
    Кремлівська приманка для «Великої Сербії». Що відбувається на Балканах
    Торішня невдала спроба Кремля здійснити переворот у Чорногорії стане далеко не останньою. Президент Республіки Сербської озвучив наміри порушити державні кордони щонайменше чотирьох держав: Боснії і Герцеговини, Сербії, Косова і Чорногорії.
  • ​"Горе з розуму": Війна і шоу Андрія Білоуса
    Анастасия Гайшенец
    ​"Горе з розуму": Війна і шоу Андрія Білоуса
    Постановка «Горе з розуму» в Молодому театрі стала наочним прикладом того, як органічно може звучати класика російської драматургії в українському перекладі. Режисер говорить про нас тут і тепер. Про тих, хто щодня на війні, і про тих, хто виключив сам факт її наявності зі своєї свідомості.
  • Володимир Єльченко: «Розраховуємо, що залишимо після свого головування в Радбезі не лише світлу пам‘ять»
    Игорь Соловей
    Володимир Єльченко: «Розраховуємо, що залишимо після свого головування в Радбезі не лише світлу пам‘ять»
    З 1 лютого Україна починає головувати в Раді Безпеки ООН. Про особливості головування в Радбезі, які обов'язки покладаються на країну-голову, а також яка користь з цього буде Україні в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua розповів постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.
  • Як діяти українському підприємцю в світі техрегламентів та стандартів
    Світлана Чернецька
    Як діяти українському підприємцю в світі техрегламентів та стандартів
    Два роки тому прийнятий Закон «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» - останній із законів, які створювали законодавче поле для впровадження європейських підходів до регулювання безпечності нехарчової продукції.
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