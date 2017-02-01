228-ма - стаття Кримінального кодексу РФ, згідно з якою в Росії за зберігання наркотиків протягом останніх двох років затримано до двох тисяч українців. Правозахисники впевнені: більшість із них - у пошуках заробітку - були втягнуті в незаконну діяльність примусово.
LB.ua публікує інтерв'ю з ректором Національної академії мистецтв Андрієм Чебикіним, яке зробила студентська газета "Воно". Останнім часом студенти Академії намагаються висловити свою незгоду з програмами, за якими ведеться навчання. Сподіваємося, що це інтерв'ю спонукає до дискусії в сфері мистецької освіти в Україні.
Якщо ми говоримо про всі «миротворчі» ініціативи, запущені в т.ч. з подачі Кіссінджера, то нас більше має турбувати інше - скільки дармоїдів-колаборантів несподівано вилізло з усіх щілин в Україні. Причому «затятих», готових здатися заздалегідь. Здатися не просто на умовах агресора, а й люто і вірно підвиваючи йому, виправдовуючи його дії.
У прокаті - перший великий вітчизняний фільм 2017 року, який творці називають "першою спортивною драмою" в українському кіно, і в якому зіграли важливі для нашого кіно актори - Станіслав Боклан, Ахтем Сейтаблаєв, Олексій Горбунов. LB.ua придивився ближче і з'ясував, що "Правило бою" - не те, чим хоче здаватися.
Навіть світовий флагман у галузі оборони - США - виявилися неготовими до кібервійни: не змогли запобігти злому сервера Національного комітету Демократичної партії США, не змогли встановити винних (більш точно, ніж «Росія») і не змогли дати адекватну відповідь на загрозу.
Збірка есеїв Олександра Бойченка “Аби книжка” виявилася виданням, після якого хотілося довго мити руки. Бо такого концентрату містечкової ксенофобії в її дистильованому вигляді мені ще до рук не потрапляло. Після ознайомлення з цією книгою стають зрозумілими причини розлому в українському суспільстві.
Минають роки, змінилися реалії країни, ми отримали можливість відкрито сумніватися, дискутувати і без побоювання критикувати владу... але багато хто з нас і сьогодні є частиною єдиного розуму, що помиляється.
Лукашенко вперше перестав удавати, що його конфлікт із Кремлем не має системного характеру. А за місяць до цього публічного плювка в бік Москви білоруський лідер зробив кілька кроків у напрямку Євросоюзу.
Чи міг ще недавно Віктор Пінчук уявити собі, що кине всі сили, ресурси, зв'язки, вплив на те, щоб забезпечити присутність Порошенка на своєму давоському сніданку? А Ахметов, що змушений буде шукати партнерства з Порошенком? Чи міг Коломойський припустити, що отримає від Порошенка абсолютно дитячий, але такий нищівний «мат»? Справжня правда в тому, що і олігархи, і друзі нинішнього Президента спочатку його недооцінили.
Кардинально різні погляди Шульца і Габріеля на політику стосовно нинішньої влади в Росії дають можливість заробити більше політичних балів СДПН. А також скласти серйозну конкуренцію Меркель в боротьбі за посаду канцлера Німеччини.
Заради оформлення українських документів жителі Криму готові платити чималі гроші. На цьому успішно наживаються посередники з обох сторін адмінкордону. Інтерв'ю з керівником організації "Шторм" Оленою Антоновою.
LB.ua розповідає про українську воєнну повість «Мовою Бога», написану авторкою-переселенкою. Повість дончанки Олени Стяжкіної написана в оригіналі російською і адаптована українською мовою Катериною Сінченко.