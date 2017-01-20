LB.ua
Усе про інавгурацію Трампа
Інавгурація президента США Дональда Трампа пройде сьогодні, 20 січня. Дональд Трамп і віце-президент Майкл Пенс складуть присягу. LB.ua публікує добірку цікавих фактів, пов'язаних з цим заходом.
Александр Демченко
План Трампа. Виклики в зовнішній політиці
Напередодні інавгурації Дональда Трампа проаналізували, яким буде його президентство, з якими проблемами він зіткнеться в міжнародній політиці, чи зможе 45-й президент США відповісти на виклики, які стоять перед його країною.
LB.ua
"Вперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення": МОЗ відповів на закиди Тодурова
Рік почався з гучного скандалу: директор «Інституту серця МОЗ України» звинуватив в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун та її заступників у «халатності». 16 січня «опоблоківці» Олександр Вілкул та Ігор Шурма зареєстрували у парламенті постанову про визнання роботи очільниці МОЗ незадовільною.
Дарья Бадьёр
Битва фондів: хто буде розподіляти гроші на розвиток культури
У публічному полі ведеться активна дискусія навколо двох законопроектів, покликаних навести лад із фінансуванням культурних проектів в Україні. Один інспірований колишнім директором "Мистецького Арсеналу" Наталією Заболотною, інший патронується першою леді Мариною Порошенко. LB.ua ознайомився з проектами законів і пропонує вам їх короткий виклад.
Диана Манучарян
Чому впала гривня: експортери, ПриватБанк, МВФ та інші чинники
Стратегія конвертувати надлишки гривні в міцнішу валюту вже довела свою ефективність. Якщо вже депутати і чиновники, навіть з найбільш патріотичних фракцій, цураються гривні, то що говорити про простих громадян.
Маркіян Лисейко
«Мамо, чому ти мене обманюєш? Мій тато в полоні!»
Їх по-різному називають: заручники, полонені, в’язні, «обмінний фонд», «матеріал для обміну». Вони потрапили до рук ворога під час бойових сутичок і мали б бути у статусі полонених, але фактично стали політичними заручниками у великих політичних іграх РФ. Як живуть сім'ї в очікуванні своїх чоловіків.
Александр Демченко
План Трампа. Виклики у внутрішній політиці
Спробуймо розібратися, яким буде президентство Дональда Трампа, з якими проблемами він зіткнеться, і чи зможе він відповісти на сучасні виклики, які стоять перед його країною і у внутрішній, і в зовнішній політиці. Почнемо з питань, пов'язаних з внутрішніми проблемами в США, і проаналізуємо, чи зможе їх вирішити Трамп-президент.
Игорь Соловей
Чи є користь від санкцій проти Росії
Залпи західних санкцій проти Росії таки пробили товсту шкуру російського ведмедя. Мало того, наслідки санкцій стають усе очевиднішими. І навіть більше: з'явилися ознаки того, що збереження нинішніх, а також введення нових санкцій проти РФ здатні не тільки змусити Кремль піти на переговори, а й узагалі повалити цього самого "звіра".