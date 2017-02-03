Ольга Кутишенко, Андрій Яніцький
Гендиректор Української федерації убезпечення, експерт з пенсійних питань Реанімаційного пакета реформ Галина Третьякова розповідає про пенсійну реформу, регуляцію НПФів та лайфове страхування.
Дарья Бадьёр, Марина Степанская
Віднині на LB.ua можна подивитися рідкісного птаха в українському кіно - дуже цікавий абсурдистський фільм "Вага" Юрія Шилова. На рахунку цього молодого режисера - дві короткометражні роботи, на підході - повний метр про працівника кінотеатру "Кінопанорама".
Андрій Яніцький, Анастасия Сенотова
Радник міністра фінансів Яна Бугримова перераховує дев'ять головних новацій Податкового кодексу у 2017 році і розповідає про законотворчі плани міністерства.