"Про скасування санкцій проти Російської Федерації"

"Про створення системи колективної безпеки з ІДІЛ та Північною Кореєю"

"Про примусову депортацію мусульманських біженців до їхньої смердючої Мексики"

"Про заборону Меланії Трамп виходити з кухні на публіку"

"Про вихід Сполучених Штатів Америки зі складу Сполучених Штатів Америки"

"Про будівництво стіни на кордоні з Європою"