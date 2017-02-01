"Шорт-ліст" представляє фільм Юрія Шилова "Вага"
"Шорт-ліст" представляє фільм Юрія Шилова "Вага"
Ефект Трампа
Ефект Трампа
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
У пошуках головного люстратора
У пошуках головного люстратора
Кому заважали ФОП?
Кому заважали ФОП?
Уперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення
Уперше за 5 років ми будемо закуповувати ліки і доставляти їх у рік замовлення
​Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
​Україна в Порденоне: про що мовчить німе кіно
Ще одна ніч на війні
Ще одна ніч на війні
Під час обшуку в Кузьміна силовики знайшли золоту лопату, - джерело
Під час обшуку в Кузьміна силовики знайшли золоту лопату, - джерело
  • Авдіївка. Загострення
    ​Макс Левин

    Авдіївка. Загострення

    Люди звикають до всього. Працівники коксохіму майже не зважають на бойові дії навколо. Найкращі умови, щоб стати пофігістом і повірити в умисел Божий.
  • 228-ма. Міжнародна
    228-ма. Міжнародна
    228-ма - стаття Кримінального кодексу РФ, згідно з якою в Росії за зберігання наркотиків протягом останніх двох років затримано до двох тисяч українців. Правозахисники впевнені: більшість із них - у пошуках заробітку - були втягнуті в незаконну діяльність примусово.
  • Ректор академії мистецтв: "Є група людей, яка займається розхитуванням нашої справді могутньої школи"
    Газета "Воно"
    Ректор академії мистецтв: "Є група людей, яка займається розхитуванням нашої справді могутньої школи"
    LB.ua публікує інтерв'ю з ректором Національної академії мистецтв Андрієм Чебикіним, яке зробила студентська газета "Воно". Останнім часом студенти Академії намагаються висловити свою незгоду з програмами, за якими ведеться навчання. Сподіваємося, що це інтерв'ю спонукає до дискусії в сфері мистецької освіти в Україні.
  • Лист «доброзичливцям» України: кожному окремо і всім разом
    Игорь Соловей
    Лист «доброзичливцям» України: кожному окремо і всім разом
    Якщо ми говоримо про всі «миротворчі» ініціативи, запущені в т.ч. з подачі Кіссінджера, то нас більше має турбувати інше - скільки дармоїдів-колаборантів несподівано вилізло з усіх щілин в Україні. Причому «затятих», готових здатися заздалегідь. Здатися не просто на умовах агресора, а й люто і вірно підвиваючи йому, виправдовуючи його дії.
  • Крим і Севастополь. Битва за 700 мільярдів рублів
    Сергей Лобанов
    Крим і Севастополь. Битва за 700 мільярдів рублів
    Як путінський намісник у Севастополі програв битву за аеропорт "Бельбек" своєму візаві з Сімферополя і навіщо він хоче розгорнути русло річки Коккозки, незважаючи на протести кримчан.
  • "Правило бою": Труднощі жанру
    Дарья Бадьёр
    "Правило бою": Труднощі жанру
    У прокаті - перший великий вітчизняний фільм 2017 року, який творці називають "першою спортивною драмою" в українському кіно, і в якому зіграли важливі для нашого кіно актори - Станіслав Боклан, Ахтем Сейтаблаєв, Олексій Горбунов. LB.ua придивився ближче і з'ясував, що "Правило бою" - не те, чим хоче здаватися.
  • Кіберальянс: "Чого б це нам сидіти в глухій обороні, поки ворог топче нашу землю?"
    Тереза Лащук
    Кіберальянс: "Чого б це нам сидіти в глухій обороні, поки ворог топче нашу землю?"
    Навіть світовий флагман у галузі оборони - США - виявилися неготовими до кібервійни: не змогли запобігти злому сервера Національного комітету Демократичної партії США, не змогли встановити винних (більш точно, ніж «Росія») і не змогли дати адекватну відповідь на загрозу.
  • Порядок денний Трампа
    Виталий Портников
    Порядок денний Трампа
    Проблеми Дональду Трампу забезпечені - причому через свою політичну недосвідченість він навіть не уявляє всього масштабу цих проблем. І ми не уявляємо. Тому що це може бути безпрецедентно.
  • Аби війна: спроба прочитання есеїв Олександра Бойченка
    Олена Червоник
    Аби війна: спроба прочитання есеїв Олександра Бойченка
    Збірка есеїв Олександра Бойченка “Аби книжка” виявилася виданням, після якого хотілося довго мити руки. Бо такого концентрату містечкової ксенофобії в її дистильованому вигляді мені ще до рук не потрапляло. Після ознайомлення з цією книгою стають зрозумілими причини розлому в українському суспільстві.
  • Деградація фінансових ринків вдарила по Україні
    Диана Манучарян
    Деградація фінансових ринків вдарила по Україні
    На Всесвітньому економічному форумі в Давосі презентували рейтинг глобальної конкурентоспроможності Global Competitiveness Index 2016-2017. Україна втратила в ньому шість позицій.
  • Один розум
    Семен Глузман
    Один розум
    Минають роки, змінилися реалії країни, ми отримали можливість відкрито сумніватися, дискутувати і без побоювання критикувати владу... але багато хто з нас і сьогодні є частиною єдиного розуму, що помиляється.
  • Навіщо президент Білорусі Лукашенко намагається зблизитися із Заходом
    Вадим Довнар
    Навіщо президент Білорусі Лукашенко намагається зблизитися із Заходом
    Лукашенко вперше перестав удавати, що його конфлікт із Кремлем не має системного характеру. А за місяць до цього публічного плювка в бік Москви білоруський лідер зробив кілька кроків у напрямку Євросоюзу. 
  • Консервація
    Соня Кошкина
    Консервація
    Чи міг ще недавно Віктор Пінчук уявити собі, що кине всі сили, ресурси, зв'язки, вплив на те, щоб забезпечити присутність Порошенка на своєму давоському сніданку? А Ахметов, що змушений буде шукати партнерства з Порошенком? Чи міг Коломойський припустити, що отримає від Порошенка абсолютно дитячий, але такий нищівний «мат»? Справжня правда в тому, що і олігархи, і друзі нинішнього Президента спочатку його недооцінили.
  • Альтернатива для Німеччини?
    ​Анастасия Магазова
    Альтернатива для Німеччини?
    Кардинально різні погляди Шульца і Габріеля на політику стосовно нинішньої влади в Росії дають можливість заробити більше політичних балів СДПН. А також скласти серйозну конкуренцію Меркель в боротьбі за посаду канцлера Німеччини.
  • «Херсонщина стала центром всесвіту для всього Криму»
    Олег Батурин
    «Херсонщина стала центром всесвіту для всього Криму»
    Заради оформлення українських документів жителі Криму готові платити чималі гроші. На цьому успішно наживаються посередники з обох сторін адмінкордону. Інтерв'ю з керівником організації "Шторм" Оленою Антоновою.
  • "Мовою бога": ​От і поговорили
    Ганна Улюра
    "Мовою бога": ​От і поговорили
    LB.ua розповідає про українську воєнну повість «Мовою Бога», написану авторкою-переселенкою. Повість дончанки Олени Стяжкіної написана в оригіналі російською і адаптована українською мовою Катериною Сінченко.
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